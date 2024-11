Costituente M5S raggiunge quorum voto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.05 E' stato Giuseppe Conte ad annunciare alla platea di Nova, laM5S in svolgimento al Palazzo dei Congressi a Roma, che ilrichiesto per ilsui quesiti riguardanti le modifiche allo Statuto è stato raggiunto. La maggioranza qualificata è data dal 50% più uno degli aventi diritto, su 88.943 iscritti chiamati al. Conte ha commentato:"E' una soddisfazione per tutti. E' la vittoria di chi ha deciso di decidere.Di impegnarsi per definire il futuro del M5S. A prescindere dagli orientamenti di".