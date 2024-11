Ilfattoquotidiano.it - Conte apre la Costituente M5s. Contestatori in platea con la maglia di Grillo. Lui: “Movimento è aperto al dissenso, siamo forza politica sana”

“Quando la stragrande maggioranza degli italiani non va a votare, il5 stelle non può rimanere indifferente. Da qui è nato il nostro processo“. Il presidente del M5s Giuseppehacosì Nova, la kermesse delin corso al Palazzo dei Congressi di Roma. È l’evento finale delladel: “Un momento di grandissima partecipazione”, lo ha definito. Tanti i parlamentari M5s presenti all’evento, tra i quali i capigruppo al Senato e alla Camera Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri.Lastazione – C’è stato anche un momento distazione: un gruppo di circa venti persone ha interrotto l’intervento iniziale di. In coro hanno urlato “dimissioni” e “siete come il Pd”. Alcuni indossavano unacon i volti di Beppee Gianroberto Casaleggio.