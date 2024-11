Chi era davvero il bambino della Kinder? Matteo Farneti contro Alessandro Egger | Ora basta se ha posato per Ferrero lo dimostri

Leggi su Open.online

Chi è il? Una domanda paradossale, se si considera che la maggior parte delle persone ha ben impresso nella mente il volto del ragazzino con gli occhi azzurri e i capelli biondi che dal 2004 al 2019 è apparso sulle confezioni di dolciumi. E lo diventa ancor di più quando, nonostante il suo nome appaia in una notaè costretto a giustificarsi quotidianamente e a spiegare di essere lui quelper cui molti cercano di spacciarsi. In un’intervista al Corriere di Bologna,descrive una situazione che definisce «spiacevole». Sui social in tanti «millantano» di essere quel bimbo. Prendono l’immagine a l’accostano al loro volto attuale, come fatto anni fa da, tanto che oggi molti lo considerano «l’ex».