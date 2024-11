Ilveggente.it - C’è posta per Berrettini: lacrime a Malaga

Matteo, solo: l’ha detto e l’ha fatto.Anche un anno fa era a. Non fu la stessa cosa, però. Le circostanze erano completamente diverse da quelle odierne. In quell’occasione, infatti, Matteonon poté dare alcun contributo fattivo alla causa Coppa Davis, sebbene resti inteso che la sua presenza sia comunque stata determinante e preziosissima per i colleghi che, invece, hanno giocato con la maglia azzurra.C’èper(LaPresse) – Ilveggente.itJannik Sinner glielo aveva promesso ed è stato di parola. Aveva garantito al suo collega romano che l’anno dopo sarebbero tornati in Spagna e che avrebbero vinto, stavolta insieme, la seconda insalatiera. Non sappiamo ancora se questo accadrà, seppur sia già evidente quanto la forza di questa squadra sia in grado di fare la differenza.