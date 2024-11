Liberoquotidiano.it - Capezzone ribalta Claudia Fusani: "Gli italiani vi mandano aff****o, è chiaro?" | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"I signori hanno perfettamente ragione e io vorrei richiamare tutti ai fatti, con serenità, non ci sono elezioni.". Danieleinterviene a Dritto e rovescio, il talk del giovedì sera di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, e mette i puntini sulle "i" sul tema immigrazione. "Quando delle persone sbarcano, per prima cosa, prima cosa, tutti in automatico fanno domanda d'asilo. Alla fine viene fuori che il diritto all'asilo ce l'hanno 8 su 100, quindi 92 no. Sono migranti economici, persone che con il cuore ci possono fare tenerezza ma il diritto d'asilo non ce l'hanno". "Qual è il problema? - puntualizza il direttore editoriale di Libero - E' che per arrivare al no, per esempio qui a Milano che è la struttura più efficiente d'Italia, ci si mette tra i 18 e i 21 mesi. Vi è?". In studioscuote platealmente il capo ripetendo "no, no".