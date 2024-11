.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 10^ giornata

InB l’Olimpia Marzocca è la nuova leader approfittando dei pareggi casalinghi di Montemarciano e Castelfrettese mentre in coda lo Staffolo conquista tre punti d’oro superando il Castelbellino. Nel girone C, Argignano e Passatempese pareggiano in casa. Ingirone C grandissima incertezza al vertice. Il Monsano fa soffrire l’Arcevia, il Cupramontana batte il Corinaldo, Le Torri Castelplanio vince in trasferta. Nell’F, la Cingolana SF e la Treiese pareggiano fuori casa. Perde il Villa StradaIN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 23 novembre– Non sono mancati i gol nella 10^di. Nel girone B di, in particolare, abbiamo un cambio al vertice: passa in testa il Marzocca che vince di corto muso contro l’Osimo e scavalca le ex-capoliste Montemarciano e Castelfrettese, fermate sul pari da Real Cameranese e Castelleonese.