PALINSESTI 20-26 APRILE 2025 | IL RITORNO DI BELVE IL PICCOLO LORD CHIUDE FUOCHI D’ARTIFICIO

PALINSESTI Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 20 al 26 APRILE 2025Rai1D:L: Ulisse: Il Piacere della Scoperta (3/4) 1°TvM: FUOCHI D'ARTIFICIO (2/3) 1°TvM:G: Che Dio Ci Aiuti 8 (8/10) 1°TvV: FUOCHI D'ARTIFICIO (3/3) 1°TvS: L'EreditàCanale 5D: Marry Me: SposamiL: The Couple: Una Vittoria per Due (3/8)M: Tutto Quello Che Ho (3/4) 1°TvM: Coppa Italia: Inter-MilanG: Come Un Gatto in Tangenziale: RITORNO a Coccia di MortoV: Tradimento 2 1°TvS: Amici di Maria De Filippi (6/9)Altre segnalazioniPalinsesto regolare sia il 21/04 che il 22/04Altre segnalazioniIl 20/04, alle 10:00 S. Messa del Papa, alle 11:50 Melaverde sarà in replica, alle 16:30 Le Storie di Verissimo.Il 21/04 alle 14:10 The Family 1°Tv, alle 16:50 Rosamunde Pilcher 1°Tv, alle 18:45 Avanti un Altro! StoryRai2D: N.

