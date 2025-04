Ruotolo Pd | “Superato il deluchismo ora in Campania no candidati-Masaniello dobbiamo battere le destre”

deluchismo è durato trent’anni: era ora di voltare pagina. Alle Regionali un candidato che unisca tutti" Leggi su Fanpage.it L'europarlamentare Pd, uno dei registi del campo largo progressista: "Ilè durato trent’anni: era ora di voltare pagina. Alle Regionali un candidato che unisca tutti"

Potrebbe interessarti anche:

Terzo mandato - Ruotolo gela De Luca : "Per noi caso già archiviato"

"Per noi la questione del terzo mandato non è antistorica, ma è proprio superata, è archiviata, è il passato, è inutile tornarci sopra”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato campano Sandro Ruotolo, ...

Ruotolo continua a bocciare De Luca : “Dieci anni più che sufficienti”

In Campania "abbiamo bisogno di andare oltre l' esperienza del governo De Luca. Dieci anni sono piu' che sufficienti" Lo ha detto l'eurodeputato Sandro Ruotolo a margine del convegno 'Una nuova ...

Media Freedom Act - al via il controllo sugli stati membri. Ruotolo (S&D) : “Nuova governance Rai o rischio sanzioni per l’Italia”

Ha preso il via in queste ore il ruolo di controllo degli eurodeputati sull’attuazione dell’European Media Freedom Act, il nuovo regolamento europeo sulla libertà dei media. Media Freedom Act, al ...

Ruotolo (Pd): "Superato il deluchismo, ora in Campania no candidati-Masaniello, dobbiamo battere le destre". Ruotolo (Pd), 'su Paragon a noi interessa la verità ad altri no'. Pomigliano. Sarracino, Scotto e Ruotolo (Pd): “Ennesima bocciatura per il sindaco, lavoriamo ad alternativa”. Spionaggio, Ruotolo (Pd): governo mette il segreto, cosa non possiamo sapere?. Sandro Ruotolo: «Esiste una questione morale, il Pd tuteli le persone perbene». Ruotolo contro Musk. Per salvare la democrazia, il Pd vuole vietare X in Europa. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da laprovinciaonline.info:) Pomigliano. Sarracino, Scotto e Ruotolo (Pd): “Ennesima bocciatura per il sindaco, lavoriamo ad alternativa” - Pomiglianod’Arco. “Apprendiamo con soddisfazione che il TAR della Campania ha annullato il provvedimento con cui il comandante della Polizia municipale di Pomigliano, Luigi Maiello, al quale esprimiam ...

(L’agenzia ansa.it ha pubblicato che:) Ruotolo (Pd), 'su Paragon a noi interessa la verità ad altri no' - "Sulla questione dell'uso dello spyware Paragon noi siamo interessati a scoprire la verità, altri no". Lo dice l'eurodeputato del Pd, Sandro Ruotolo, commentando lo slittamento del dibattito sul tema ...

(Il quotidiano eunews.it ha riportato che:) Eurodeputati del Pd: “Stop all’accordo di associazione tra Ue e Israele” - Gli europarlamentari del Partito Democratico chiedono che Bruxelles faccia valere il diritto internazionale, e condannano il sorvolo del suolo italiano da parte del primo ministro israeliano Netanyahu ...