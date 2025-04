Piomba su un cantiere in A14 Muore camionista di 48 anni

anni Minotti ride, con quei sorrisi che non si raccontano, si assaporano. Gianni Minotti e un camion bianco con le venature blu, tirato a lucido per affrontare qualsiasi strada, con qualsiasi condizione climatica, con gli occhi sull’asfalto e le mani sul volante. Ieri in A14, all’altezza del chilometro 99 in direzione sud, c’era il sole. Settecento metri allo svincolo di Cesena, la sua città. Era cresciuto nella frazione di Pioppa, ora viveva a Castiglione di Ravenna. Intorno alle 11 tutto si è fermato. Il camion, la vita. Del camion scintillante resta la cabina distrutta e il rimorchio rovesciato su un fianco, col mangime che conteneva la cisterna rovesciato sull’asfalto. Gianni Minotti non c’è più. Eppure probabilmente fin da ora non è solo. Ilrestodelcarlino.it - Piomba su un cantiere in A14. Muore camionista di 48 anni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il suo mondo erano i camion. Lo dicono le pagine dei social network nelle quali GiMinotti ride, con quei sorrisi che non si raccontano, si assaporano. GiMinotti e un camion bianco con le venature blu, tirato a lucido per affrontare qualsiasi strada, con qualsiasi condizione climatica, con gli occhi sull’asfalto e le mani sul volante. Ieri in A14, all’altezza del chilometro 99 in direzione sud, c’era il sole. Settecento metri allo svincolo di Cesena, la sua città. Era cresciuto nella frazione di Pioppa, ora viveva a Castiglione di Ravenna. Intorno alle 11 tutto si è fermato. Il camion, la vita. Del camion scintillante resta la cabina distrutta e il rimorchio rovesciato su un fianco, col mangime che conteneva la cisterna rovesciato sull’asfalto. GiMinotti non c’è più. Eppure probabilmente fin da ora non è solo.

La tragedia in camion : "Un altro angelo della strada se ne va". Gianni era presidente degli 'Svalvolati dell'Adriatico'

Il dolore, le condoglianze e il cordoglio corrono sui social dopo la tragedia in camion. "Non avrei mai voluto avere questa brutta notizia, ti ricorderò sempre col sorriso e il buon cuore che ...

(Stando a quanto scrive ilrestodelcarlino.it:) Piomba su un cantiere in A14. Muore camionista di 48 anni - Gianni Minotti ha perso la vita ieri mattina a 700 metri dall’uscita di Cesena in direzione sud. Traffico bloccato per ore: per rimuovere i veicoli è stato necessario l’intervento di un’autogru.

(Lo segnala msn.com:) Piomba su un cantiere. Muore camionista di Castiglione di Ravenna - Gianni Minotti, 48 anni, ha perso la vita ieri mattina in A14 all’uscita di Cesena. Lavorava nell’azienda agricola di famiglia fondata dal nonno Ivo nel 1960.

(Come riferisce msn.com:) Camionista urta cantiere in A14: il tir si ribalta e lui muore / Video - Tragedia all’altezza di Cesena: il mezzo di un’azienda locale trasportava farina che in parte si è versata sull’asfalto. La corsia è stata a lungo chiusa al traffico: molti i disagi ...