Incidente con minimoto muore a 4 anni

anni, è morto nell'ospedale pediatrico Di Cristina dopo quattro giorni di agonia. Il piccolo era rimasto vittima di un Incidente su una minimoto lunedì scorso nel quartiere Boccadifalco, a Palermo. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dal momento del ricovero in ospedale. L'Incidente era avvenuto a poca distanza dalla abitazione del bimbo.Il piccolo si trovava sopra una mini moto con le rotelle quando è finito violentemente contro un muretto. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.30 Thomas Viviano, un bambino di 4, è morto nell'ospedale pediatrico Di Cristina dopo quattro giorni di agonia. Il piccolo era rimasto vittima di unsu unalunedì scorso nel quartiere Boccadifalco, a Palermo. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dal momento del ricovero in ospedale. L'era avvenuto a poca distanza dalla abitazione del bimbo.Il piccolo si trovava sopra una mini moto con le rotelle quando è finito violentemente contro un muretto.

