Ruggero Tita punta alla Coppa America | serata speciale al Panathlon Cesena

Coppa America in Italia". Ruggero Tita ha le idee chiare e le ha manifestate davanti agli oltre 100 ospiti del Bagno Fantini a Cervia durante la conviviale del Panathlon Cesena. Dedicata alla vela, con vasta partecipazione di soci del Circolo nautico di Cesenatico e del mondo che gira attorno a questo sport meraviglioso, capeggiati dal presidente nazionale Francesco Ettorre. Naturalmente protagonista della serata il ragazzo di Trento, nato come campione sul lago di Garda prima di veleggiare sui mari di tutto il mondo. "Stasera trattiamo la trentesima disciplina nel nome del messaggio che insegna il nostro club – ha detto Dionigio Dionigi, presidente Panathlon Cesena – l’abbiamo già fatto anni fa ospitando Cino Ricci, ma stasera ci superiamo ospitando un pluricampione come Tita. Ilrestodelcarlino.it - Ruggero Tita punta alla Coppa America: serata speciale al Panathlon Cesena Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Il mio sogno è portare lain Italia".ha le idee chiare e le ha manifestate davanti agli oltre 100 ospiti del Bagno Fantini a Cervia durante la conviviale del. Dedicatavela, con vasta partecipazione di soci del Circolo nautico ditico e del mondo che gira attorno a questo sport meraviglioso, capeggiati dal presidente nazionale Francesco Ettorre. Naturalmente protagonista dellail ragazzo di Trento, nato come campione sul lago di Garda prima di veleggiare sui mari di tutto il mondo. "Stasera trattiamo la trentesima disciplina nel nome del messaggio che insegna il nostro club – ha detto Dionigio Dionigi, presidente– l’abbiamo già fatto anni fa ospitando Cino Ricci, ma stasera ci superiamo ospitando un pluricampione come

