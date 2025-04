Caso scommesse un ex Juve smentisce sui propri canali social! L’annuncio di uno degli indagati

Caso scommesse, un ex Juve smentisce sui propri canali social! L’annuncio di uno degli indagati Le accuse di coinvolgimento nel nuovo filone investigativo del Caso scommesse hanno indotto uno dei diretti interessati a dissociarsi ufficialmente dall’accostamento. Ogni riferimento si riferisce storia Instagram di Angel Di Maria. L’ex attaccante della Juve ci ha tenuto a esprimere . Calcionews24.com - Caso scommesse, un ex Juve smentisce sui propri canali social! L’annuncio di uno degli indagati Leggi su Calcionews24.com , un exsuidi unoLe accuse di coinvolgimento nel nuovo filone investigativo delhanno indotto uno dei diretti interessati a dissociarsi ufficialmente dall’accostamento. Ogni riferimento si riferisce storia Instagram di Angel Di Maria. L’ex attaccante dellaci ha tenuto a esprimere .

