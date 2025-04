Riparte l' inchiesta Striano | Laudati convocato dai pm

Laudati, l'ex pubblico ministero antimafia coinvolto nell'inchiesta sui dossieraggi contro esponenti politici di centrodestra, dovrebbe essere interrogato dai magistrati romani martedì prossimo. Non è chiaro al momento se sia stato lui a chiedere l'interrogatorio o se, invece, siano stati i suoi ex colleghi a volerlo convocare in Procura. Contattato dall'agenzia Ansa, l'avvocato Andrea Castaldo, difensore di fiducia di Laudati, non ha rilasciato dichiarazioni, non confermando né smentendo la notizia dell'interrogatorio. Il procedimento penale, inizialmente incardinato presso la Procura di Perugia, a seguito di una eccezione di incompetenza territoriale sollevata proprio dalla difesa Laudati, alla fine dello scorso anno era stato trasmesso a Roma, subendo di fatto uno stop. Ora la Ripartenza con l'arrivo di Laudati negli uffici della Procura della Capitale. Liberoquotidiano.it - Riparte l'inchiesta Striano: Laudati convocato dai pm Leggi su Liberoquotidiano.it Antonio, l'ex pubblico ministero antimafia coinvolto nell'sui dossieraggi contro esponenti politici di centrodestra, dovrebbe essere interrogato dai magistrati romani martedì prossimo. Non è chiaro al momento se sia stato lui a chiedere l'interrogatorio o se, invece, siano stati i suoi ex colleghi a volerlo convocare in Procura. Contattato dall'agenzia Ansa, l'avvocato Andrea Castaldo, difensore di fiducia di, non ha rilasciato dichiarazioni, non confermando né smentendo la notizia dell'interrogatorio. Il procedimento penale, inizialmente incardinato presso la Procura di Perugia, a seguito di una eccezione di incompetenza territoriale sollevata proprio dalla difesa, alla fine dello scorso anno era stato trasmesso a Roma, subendo di fatto uno stop. Ora lanza con l'arrivo dinegli uffici della Procura della Capitale.

