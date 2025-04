Hamas media | oggi delegazione attesa al Cairo per colloqui su nuova tregua

delegazione di Hamas è attesa oggi al Cairo per i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza. La notizia, riportata dal canale saudita Al-Hadath, è stata rilanciata anche dai media israeliani. Secondo quanto ha riferito da Al-Hadath, Hamas si sarebbe dimostrata "flessibile" rispetto al numero di ostaggi israeliani da rilasciare in .L'articolo Hamas, media: oggi delegazione attesa al Cairo per colloqui su nuova tregua proviene da Webmagazine24.

Media : 'Hamas - i colloqui a Doha per la tregua sono falliti'

Funzionari palestinesi hanno dichiarato a Bbc Arabia che "i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza sono falliti" e hanno citato le grandi divergenze tra Israele e Hamas, nonostante gli incontri con ...

Gaza - media : “Hamas ha accettato rilascio ostaggi vivi per proroga tregua di 2 mesi”

(Adnkronos) – Hamas ha accettato di rilasciare alcuni ostaggi vivi in cambio di un'estensione di due mesi della prima fase del cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce la rete saudita Al Hadath citata ...

Media Israele - comandante Hamas a Jenin si è arreso all'Idf

Fonti palestinesi riferiscono che Qays al-Saadi, il comandante a Jenin delle Brigate Az ad-Din al-Qassam, l'ala militare di Hamas, si è consegnato all'Idf nella parte orientale della città. Lo ...

