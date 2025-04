CON LA CULTURA SI MANGIA – La favola del lupo e dell’agnello e l’hybris dell’uomo

lupo, una creatura . CON LA CULTURA SI MANGIA – La favola del lupo e dell’agnello e l’hybris dell’uomo L'Identità. Lidentita.it - CON LA CULTURA SI MANGIA – La favola del lupo e dell’agnello e l’hybris dell’uomo Leggi su Lidentita.it “Cu voli farisi Diu, finisci pi farisi diavulu.”(Chi vuole fare Dio, finisce per fare il diavolo.)Nel corso della storia, l’essere umano ha sempre cercato di superare i propri limiti, spesso intraprendendo sfide audaci nel tentativo di replicare, migliorare o modificare la natura. Due esempi emblematici di questa spinta sono la creazione del meta, una creatura . CON LASI– LadelL'Identità.

Potrebbe interessarti anche:

Rizzetto (FdI) : “Sul lavoro siamo noi a fare cose di sinistra. Dal Pd no alla proposta della Cisl pur di seguire Landini”

“Pensi che a volte mi dicono ‘ma queste sono idee di sinistra’. Eppure a me frega poco. Anzi, se posso fare qualcosa a favore del lavoro, dei lavoratori, delle aziende che creano posti di l... ...

Hancko Juventus - il Feyenoord continua a fare muro! Questo scenario complica la sua cessione a gennaio. Le ultimissime

di Redazione JuventusNews24Hancko Juventus, la qualificazione ai playoff del Feyenoord ai playoff di Champions League complica la sua cessione a gennaio. Le ultimissime Secondo quanto riportato ...

Un Suv lo travolge mentre va in Rsa a fare volontariato : è morto in ospedale Antonio Aldeghi

Un 84enne è stato travolto e ucciso da un Suv nella mattinata del 27 gennaio a Oggiono (Lecco). L'uomo, Antonio Aldeghi, stava attraversando la strada per andare nella vicina Rsa dove prestava ...

La cultura sfida la crisi economica: oltre 37mila gli occupati in provincia. Paola Dubini, "Con la cultura non si mangia" (Falso!). La scuola e la “congiura dell’ignoranza”. L'italiano "è una lingua bellissima e non voglio dimenticarla mai". "Con la cultura non si mangia?": il libro di Dario Franceschini (che parla anche di promozione alla lettura). Con la cultura si mangia. In USA il settore artistico-culturale genera 764 miliardi di dollari di valore aggiunto all'anno. Ne parlano su altre fonti