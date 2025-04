Ilrestodelcarlino.it - Beko, adesso il via libera è totale. Sì anche dai lavoratori di Fabriano

Un plebiscito.degli altri stabilimenti, tra i quali quelli di, hanno ‘promosso’ l’accordo quadro che i sindacati hanno stipulato con la multinazionale turco-americana per chiudere, una volta per tutte, la vertenza avviata a novembre. Dopo che si erano espressi i dipendenti di Comunanza, mercoledì, attraverso un referendum interno che ha dato esito positivo, ieri è stata la volta degli altri siti. Hanno prevalso nettamente i voti favorevoli. A votare è stato il 74% degli aventi diritto: 2.569 sì, pari all’88% dei voti validi, 354 no pari al 12% dei voti validi. L’accordo, dunque, si firmerà e l’incontro conclusivo si svolgerà lunedì sera, alle 18, al Mimit di Roma, il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sarà presente, ovviamente,il ministro Adolfo Urso.