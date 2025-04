Pianese sfida il Pineto per blindare i playoff | obiettivo 3 punti al Comunale

Comunale la Pianese che dopo il blitz di Legnago non vuole fermarsi. Raggiunti i 50 punti in classifica l’obiettivo è blindare i playoff. Avversario odierno il Pineto, formazione abruzzese che precede in classifica gli amiatini di cinque lunghezze. A dare il fischio d’inizio (alle 15) sarà Zoppi di Firenze, coadiuvato da Fedele di Lecce e Macchi di Gallarate. Mister Alessandro Formisano (foto) è tornato sul successo di settimana scorsa in Veneto, fondamentale per ripartire dopo un periodo sfortunato. "È stata una partita difficile, la vittoria finale non era affatto scontata, ciononostante siamo riusciti a portare l’intera posta in palio con una grandissima prestazione. C’è grande differenza tra risultato e prestazione, solo quella contro il Pontedera non è stata una prestazione all’altezza". Sport.quotidiano.net - Pianese sfida il Pineto per blindare i playoff: obiettivo 3 punti al Comunale Leggi su Sport.quotidiano.net Torna a giocare allache dopo il blitz di Legnago non vuole fermarsi. Raggiunti i 50in classifica l’. Avversario odierno il, formazione abruzzese che precede in classifica gli amiatini di cinque lunghezze. A dare il fischio d’inizio (alle 15) sarà Zoppi di Firenze, coadiuvato da Fedele di Lecce e Macchi di Gallarate. Mister Alessandro Formisano (foto) è tornato sul successo di settimana scorsa in Veneto, fondamentale per ripartire dopo un periodo sfortunato. "È stata una partita difficile, la vittoria finale non era affatto scontata, ciononostante siamo riusciti a portare l’intera posta in palio con una grandissima prestazione. C’è grande differenza tra risultato e prestazione, solo quella contro il Pontedera non è stata una prestazione all’altezza".

Potrebbe interessarti anche:

Impresa della Pianese : Pescara sconfitto. Prima la beffa - poi Frey decide nel recupero

PIANESE 3 PESCARA 2 PIANESE (3-4-1-2): Boer; Polidori, Indragoli (35’st Masetti), Ercolani; Da Pozzo, Odjer (1’st Colombo), Proietto (42’st Frey), Nicoli; Simeoni; Mastropietro (26’st Nardi), ...

Pineto-Milan Futuro 0-1 : termina il primo tempo | LIVE News

Il Milan Futuro affronta il Pineto nella 31^ giornata del campionato di Serie C 2024/2025: il LIVE testuale della partita

Pianese-Spal 0-1 : rigore per fallo su Paghera - Molina segna (con brivido) - DIRETTA

Occhi sullo specchietto retrovisore. La Spal fa visita alla Pianese con lo sguardo rivolto a chi la insegue e, ormai, non più a chi fugge via davanti. La speranza di una salvezza diretta è ormai il ...

Pianese sfida il Pineto per blindare i playoff: obiettivo 3 punti al Comunale. Contro il Pineto sfida dal sapore di playoff per la Pianese, Formisano: “Dimostriamo di meritarceli”. Serie C Girone B, domani pomeriggio Milan Futuro sfida in trasferta la Pianese. La vigilia in casa rossonera. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive sport.quotidiano.net:) Pianese sfida il Pineto per blindare i playoff: obiettivo 3 punti al Comunale - La Pianese cerca di consolidare la posizione playoff sfidando il Pineto. Formisano punta su Simeoni e Mastropietro.

(L’agenzia radiosienatv.it ha pubblicato che:) Contro il Pineto sfida dal sapore di playoff per la Pianese, Formisano: “Dimostriamo di meritarceli” - Mancano sole tre giornate alla fine della stagione ma la Pianese non vuole fermarsi. Raggiunti i 50 punti in classifica, il prossimo obiettivo è quello di blindare – con l’ausilio della matematica – i ...

(Come si legge su lanazione.it:) La Pianese pronta per l'anticipo contro il Pineto: entusiasmo e novità in campo - La Pianese si prepara per l'anticipo di sabato contro il Pineto, con entusiasmo e possibili novità nella formazione.