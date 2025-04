Gran Bretagna quando l’algoritmo prevede che commetterai un reato

Grandi quantità di dati aggregati afferenti a persone note alle autorità giudiziarie o di polizia, spesso con precedenti penali o situazioni psico-sociali particolari, con lo scopo ultimo di creare uno strumento in grado di identificare e schedare gli individui che riscuotono, sempre secondo gli algoritmi, maggiori possibilità di commettere omicidi. Non si tratta di un film distopico ma della realtà che caratterizza le priorità e gli obiettivi del ministero della Giustizia del Regno Unito, che negli ultimi giorni, grazie all'attività di indagine e ricerca condotta dal think tank Statewatch, è finito al centro delle cronache per la sua attività segreta di studio del programma noto come "Progetto per la previsione degli omicidi", poi ribattezzato in "Condivisione dei dati per migliorare la valutazione del rischio".

