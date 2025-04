Cesenatico ospita le finali nazionali Uisp di ginnastica acrobatica

ginnastica acrobatica. In questo fine settimana, a Cesenatico, si tengono infatti le finali nazionali Uisp. L’appuntamento è oggi e domani all’Accademia acrobatica, dove si sfideranno oltre 600 atlete e atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Nell’arco delle due giornate si assegneranno i titoli nazionali Uisp di tutte le categorie, dagli 8 anni anni di età agli atleti over, sia individuali che a squadre. Considerato il numero elevato di iscritti a questa manifestazione, il programma partirà sin dalle 7.45 del mattino. Le gare si concluderanno domenica pomeriggio alle 15.30, quando sul trampolino di Accademia acrobatica saliranno le atlete della categoria promozionale base e avanzato. Tra le società in pedana, da segnalare le squadre di Albenga, Civitavecchia, Polverigi in provincia di Ancona, la Nuova Agis di Sassoferrato, la rappresentativa del Centro di Formazione Fisico Sportiva (CFFS) di Varese, Jesi, La Pira di Livorno, l’Europa 93 di Carpenedolo, Garegnano, Tegliese, la ginnastica Leonessa di Brescia e la Olimpia; mentre i colori romagnoli saranno difesi da Santarcangelo. Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico ospita le finali nazionali Uisp di ginnastica acrobatica Leggi su Ilrestodelcarlino.it La riviera sarà la capitale della. In questo fine settimana, a, si tengono infatti le. L’appuntamento è oggi e domani all’Accademia, dove si sfideranno oltre 600 atlete e atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Nell’arco delle due giornate si assegneranno i titolidi tutte le categorie, dagli 8 anni anni di età agli atleti over, sia individuali che a squadre. Considerato il numero elevato di iscritti a questa manifestazione, il programma partirà sin dalle 7.45 del mattino. Le gare si concluderanno domenica pomeriggio alle 15.30, quando sul trampolino di Accademiasaliranno le atlete della categoria promozionale base e avanzato. Tra le società in pedana, da segnalare le squadre di Albenga, Civitavecchia, Polverigi in provincia di Ancona, la Nuova Agis di Sassoferrato, la rappresentativa del Centro di Formazione Fisico Sportiva (CFFS) di Varese, Jesi, La Pira di Livorno, l’Europa 93 di Carpenedolo, Garegnano, Tegliese, laLeonessa di Brescia e la Olimpia; mentre i colori romagnoli saranno difesi da Santarcangelo.

Potrebbe interessarti anche:

Infiltrazioni della 'Ndrangheta a Cesenatico - ecco le condanne : "Riconosciuto il metodo mafioso - la sentenza ci dà coraggio"

Oggi in tribunale a Ravenna è arrivata la sentenza del processo “Radici”. E' arrivato a compimento un procedimento delicato in cui l'accusa ha supportato la tesi che i tentacoli della 'Ndrangheta ...

'Fiabafobia' con Arianna Porcelli Safonov al teatro comunale di Cesenatico

C'è un modo diverso per affrontare la paura, la fobia. È quello di circondarla di comicità. Una prospettiva non da tutti, ma che ad Arianna Porcelli Safonov viene naturale. La performer sarà al ...

Perché le frecce tricolori e Red Arrows volano nei cieli di Roma : le prove della pattuglia acrobatica

Aerei militari avvistati per i cieli romani. Si tratta delle Frecce Tricolori italiane che insieme ai Red Arrows inglesi si esercitano in vista dell'evento in programma per domani, martedì 8 aprile ...

Cesenatico ospita le finali nazionali Uisp di ginnastica acrobatica. Cesenatico ospita le finali nazionali di beach volley. Estathé 3x3 Italia Finals, Concrete e Big Queens si aggiudicano gli Scudetti 3x3 Open 2024. Attesi circa 350 atleti, inaugura la primavera dei grandi eventi sportivi a Cesenatico. Agrigento ospita la fase distrettuale delle Olimpiadi della Matematica: talento e ingegno in gara al Liceo Politi. La Beach Volley Lecce vola a Cesenatico per conquistare la Serie B. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Cesenatico ospita le finali nazionali Uisp di ginnastica acrobatica - Oltre 600 atleti si sfidano a Cesenatico per i titoli nazionali Uisp di ginnastica acrobatica all'Accademia Acrobatica.

(Ne dà notizia politicamentecorretto.com:) Nel weekend a Cesenatico i Campionati Nazionali di pole sport e aerial sport - Nella palestra dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, oggi e domani, infatti, é in programma il campionato nazionale delle due specialità a cui prendono parte le migliori 270 interpreti provenienti ...

(Come indicato da cesenatoday.it:) Nel weekend a Cesenatico i campionati nazionali di pole sport e aerial sport: attese 270 performer - Nella palestra dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, oggi e domani, infatti, é in programma il campionato nazionale delle due specialità a cui prendono parte le migliori 270 interpreti ...