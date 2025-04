I Blacks si giocano l' accesso ai playoff contro Bakery Piacenza

Blacks si giocano l’accesso diretto ai playoff nelle ultime tre gare della stagione, avendo il destino nelle proprie mani, perché facendo bottino pieno, sarebbe automatica la conquista del sesto posto. In caso contrario ci sarebbero i play in per poter entrare negli spareggi promozione. Si parte stasera alle 20.30 dal PalaCattani contro la Bakery Piacenza dell’ex Perin, squadra che insegue la salvezza diretta, distante due punti. In occasione di questo incontro, che sarà ‘Match Day Oasi Lavoro’, ci sarà la festa delle scuole superiori. Fino ai 21 anni l’ingresso sarà gratuito: basterà presentarsi con la carta d’identità. "Troveremo una Piacenza completamente diversa da quella dell’andata – sottolinea coach Luigi Garelli – con tante novità soprattutto nel reparto esterni. Sport.quotidiano.net - I Blacks si giocano l'accesso ai playoff contro Bakery Piacenza Leggi su Sport.quotidiano.net Tutta la stagione in centoventi minuti. Isil’diretto ainelle ultime tre gare della stagione, avendo il destino nelle proprie mani, perché facendo bottino pieno, sarebbe automatica la conquista del sesto posto. In caso contrario ci sarebbero i play in per poter entrare negli spareggi promozione. Si parte stasera alle 20.30 dal PalaCattaniladell’ex Perin, squadra che insegue la salvezza diretta, distante due punti. In occasione di questo in, che sarà ‘Match Day Oasi Lavoro’, ci sarà la festa delle scuole superiori. Fino ai 21 anni l’ingresso sarà gratuito: basterà presentarsi con la carta d’identità. "Troveremo unacompletamente diversa da quella dell’andata – sottolinea coach Luigi Garelli – con tante novità soprattutto nel reparto esterni.

Potrebbe interessarti anche:

Fiorentina - Palladino : "Contro di noi giocano tutti alla morte. L'occasione di Zaniolo arriverà"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Celje e Fiorentina valida...

Milan - Conceiçao : "Fofana out nel derby - sono io il colpevole. Leao e Theo Hernandez giocano a Zagabria"

Il Milan ribalta il Parma e vince clamorosamente a San Siro nella 22esima giornata di Serie A: finisce 3-2, con i rossoneri che segnano il pareggio...

Tennis - dove giocano gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana : tornano Musetti e Paolini - Sinner si allena

La stagione del tennis non si ferma mai e questa settimana sono previsti ben tre tornei ATP 250 ed un WTA 1000, con tanti giocatori italiani protagonisti che proveranno ad arrivare fino in fondo. Il ...

I Blacks si giocano l'accesso ai playoff contro Bakery Piacenza. I punti del Fantasanremo live della prima serata: Tony Effe giocata timida, Rose Villain punta sul Bonus rosso. Call of Duty: Black Ops 6 non offrirà l'accesso anticipato alla campagna, arriva la conferma da Activision. Black Ops 6: niente campagna in accesso anticipato, Activision cambia rotta. Call of Duty Black Ops 6: come accedere alla Beta in Early Access con Xbox Game Pass. Call of Duty: Black Ops 6, brutte notizie per chi vuole giocare la campagna single player. Ne parlano su altre fonti

() I Blacks si giocano l'accesso ai playoff contro Bakery Piacenza - I Blacks affrontano Bakery Piacenza al PalaCattani per l'accesso diretto ai playoff. Ingresso gratuito per under 21.

(A darne comunicazione è pianetabasket.com:) Serie B - I Blacks Faenza si giocano due punti importanti con la Bakery Piacenza - Sarà un PalaCattani vestito a festa e ‘infuocato’ quello che ospiterà sabato alle 20.30 la partita tra Blacks e Bakery Piacenza, terzultimo turno di stagione regolare.