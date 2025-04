Inzaghi valuta cambiamenti per la sfida al Mapei Stadium | Solbakken e Abildgaard in pole

valutazioni e riflessioni che Pippo Inzaghi è pronto ad azionare in questa mattinata di vigilia: alle 15 è in programma il fischio d’inizio al "Mapei Stadium" e le possibilità di vedere uno schieramento in buona parte rimaneggiato rispetto alle ultime uscite sono abbastanza alte. D’altronde il tecnico nerazzurro non ha mai fatto mistero di fidarsi ciecamente di tutti gli elementi che ha a disposizione, costruendo proprio su questo pieno coinvolgimento le fortune di una stagione che – nelle intenzioni dello spogliatoio – da ottima può diventare straordinaria. Nasce da qui la suggestione di vedere dal 1’ Markus Solbakken in cabina di regia: il norvegese ha impattato molto bene la sfida con il Modena della scorsa settimana, prendendosi la responsabilità di cucire il gioco nella fase più delicata della gara. Sport.quotidiano.net - Inzaghi valuta cambiamenti per la sfida al Mapei Stadium: Solbakken e Abildgaard in pole Leggi su Sport.quotidiano.net Diverse certezze ma anche tanti punti interrogativi che sono finiti nel frullatore dizioni e riflessioni che Pippoè pronto ad azionare in questa mattinata di vigilia: alle 15 è in programma il fischio d’inizio al "" e le possibilità di vedere uno schieramento in buona parte rimaneggiato rispetto alle ultime uscite sono abbastanza alte. D’altronde il tecnico nerazzurro non ha mai fatto mistero di fidarsi ciecamente di tutti gli elementi che ha a disposizione, costruendo proprio su questo pieno coinvolgimento le fortune di una stagione che – nelle intenzioni dello spogliatoio – da ottima può diventare straordinaria. Nasce da qui la suggestione di vedere dal 1’ Markusin cabina di regia: il norvegese ha impattato molto bene lacon il Modena della scorsa settimana, prendendosi la responsabilità di cucire il gioco nella fase più delicata della gara.

Potrebbe interessarti anche:

Thuram punta Napoli-Inter. Inzaghi valuta : l’alternativa è già pronta!

Marcus Thuram ce la farà a rientrare dall’infortunio in tempo per Napoli-Inter? Mentre Simone Inzaghi valuta le condizioni del francese, un altro attaccante si candida come prima alternativa. ATTESA ...

Inter - Thuram è da gestire : non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia - Inzaghi valuta di tenerlo a riposo

Marcus Thuram ha recuperato solo parzialmente dal problema accusato alla caviglia e anche ieri sera ne ha dato dimostrazione, al di là del...

Inter - tra dubbi e scelte obbligate : Correa dal 1?? Inzaghi valuta

L’Inter si prepara ad affrontare il Genoa nella sfida casalinga di sabato 22 febbraio alle 20:45. Restano in dubbio Marcus Thuram, sotto osservazione in vista dell’attesissimo big match contro il ...

Inzaghi valuta cambiamenti per la sfida al Mapei Stadium: Solbakken e Abildgaard in pole. Preview Juve-Inter - Inzaghi col dubbio Thuram. Confermato Acerbi. Feyenoord-Inter, sfida tra club in emergenza in Champions League. I pronostici di Netwin. Simone Inzaghi valuta Thuram per la sfida Inter-Napoli tra infortuni e cambi modulo. FCIN1908 / Inter-Arsenal, probabile formazione: ecco le sorprese di Inzaghi. Taremi e non solo. Preview Inter-Bologna - Inzaghi valuta qualche cambio: c'è Sanchez con Lautaro?. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto libero.it:) Inzaghi: "Sfida"importante non decisiva, sposta molto psicologicamente" - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...

(Lo segnala informazione.it:) Inzaghi sfida ancora Gasperini: i precedenti sono favorevoli - Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro per presentare la sfida. Leggi ...

(Ne dà notizia passioneinter.com:) Inzaghi sfida ancora Gasperini: i precedenti sono FAVOREVOLI - L’ultima sconfitta dell’Inter contro la formazione bergamasca risale al 2018 e soprattutto è reduce da sette vittorie di fila tutte quante targate Simone Inzaghi che sta diventando una sorta di bestia ...