Renate in cerca di vittoria cruciale a Trento per i playoff

Renate vorrà arrivare quarto, saltare il primo giro di partite ai playoff e coronare una stagione alla resa dei conti più che positiva questo pomeriggio alle 15 a Trento giocherà per un solo risultato. Le due formazioni attualmente sono appaiate al quinto posto a quota 53, l'AlbinoLeffe si è leggermente avvantaggiato nell'ultima giornata salendo a 56 e giocherà alle 17.30 contro il Lecco, poi alla fine ne resteranno due di gare da disputare. Ma è chiaro che quella odierna del "Briamasco" rappresenti un punto di svolta per le ambizioni della squadra di Luciano Foschi dopo il non brillante ko interno con la Triestina. "Mi immagino una partita equilibrata tra due squadre che fin qui han fatto gli stessi punti. Noi vogliamo continuare a dare seguito a quanto di buono fatto finora e raggiungere i playoff.

