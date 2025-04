Ilveggente.it - Pronostico Mantova-Spezia: ok al sesto tentativo

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La vittoria nel derby contro la Sampdoria non solo ha ridato slancio ad unoche sembrava in leggera flessione, ma ha fatto cambiare anche tecnico ai genoani. Quindi, per quanto riguarda i tifosi della squadra di D’Angelo, è stata una soddisfazione incredibile. E una vittoria del genere può davvero cambiare tutto da qui alla fine della stagione.: ok al(Lapresse) – Ilveggente.itNel momento in cui inizierà questa partita, losarà già il risultato della Cremonese, prima inseguitrici per il terzo posto. Ma conoscerà anche il risultato del Pisa, al momento al secondo e quindi con una promozione diretta in tasca, davanti nel momento in cui andiamo online di soli cinque punti.