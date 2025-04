Sport in tv sabato 12 aprile | programma e orari di tutti gli eventi

sabato 12 aprile, sarà ricca di eventi Sportivi. La F1 prosegue la tournée asiatica in Bahrain. Sul circuito di Sakhir il sabato si apre con le prove libere 3 alle 14.30. Appuntamento alle 18.00 per le qualifiche. In Serie A l’Inter ha l’occasione di andare virtualmente a +6 sul Napoli nel match delle 18.00 con il Cagliari. In campo anche Venezia-Monza (ore 15.009 e Juventus-Lecce (20.45). Si avvicina alla conclusione il Masters 1000 di Monte-Carlo. Giornata di semifinali a partire dalle 11.00. 26ª giornata di Serie A di basket con Napoli-Varese (ore 20.00) e Scafati-Reggio Emilia (ore 21.00). Semifinali dei playoff Scudetto in Superlega. Civitanova ospita Perugia per provare a pareggiare la serie (18.00). Nel playoff per i piazzamenti dal 5° al 10° posto, Verona accoglie Cisterna alle 20. Leggi su Sportface.it La giornata di oggi,12, sarà ricca diivi. La F1 prosegue la tournée asiatica in Bahrain. Sul circuito di Sakhir ilsi apre con le prove libere 3 alle 14.30. Appuntamento alle 18.00 per le qualifiche. In Serie A l’Inter ha l’occasione di andare virtualmente a +6 sul Napoli nel match delle 18.00 con il Cagliari. In campo anche Venezia-Monza (ore 15.009 e Juventus-Lecce (20.45). Si avvicina alla conclusione il Masters 1000 di Monte-Carlo. Giornata di semifinali a partire dalle 11.00. 26ª giornata di Serie A di basket con Napoli-Varese (ore 20.00) e Scafati-Reggio Emilia (ore 21.00). Semifinali dei playoff Scudetto in Superlega. Civitanova ospita Perugia per provare a pareggiare la serie (18.00). Nel playoff per i piazzamenti dal 5° al 10° posto, Verona accoglie Cisterna alle 20.

Potrebbe interessarti anche:

Meteo Italia : Sole fino a sabato - poi piogge in arrivo da domenica 13 aprile

Meteo Italia, prossimi giorni: bel tempo e temperature in aumento fino a sabato, poi da domenica 13 aprile arriva una perturbazione con piogge al Nord e nuvole al Centro-Sud. Nord Italia Fino ...

Auditel - analisi degli ascolti tv di : Verissimo e Sabato in Diretta | Sabato 5 aprile 2025

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 5 aprile 2025? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai ...

Goldonetta - sabato 5 aprile il concerto finale del concorso "Voci Mascagnane"

Stanno giungendo da dodici diversi paesi del mondo al Teatro Goldoni di Livorno i giovani cantanti lirici che per tre giorni, a partire da giovedì 3 aprile, parteciperanno al Concorso ...

Sport in tv sabato 12 aprile 2025: Serie A, Premier League, Masters 1000 Monte Carlo. Orari TV GP Bahrain 2025: diretta su Sky, differita su TV8. Musetti-De Minaur all'ATP Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming. Il Rally Regione Piemonte su TV e RAI Sport: come seguire lo spettacolo del CIAR Sparco. Formula 1, GP Bahrain: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming. MotoGP, gli orari del GP Qatar 2025: dove vedere pole, gara e Sprint Race. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da oasport.it:) Sport in tv oggi (sabato 12 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 12 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata totale per gli appassionati di motori: qualifiche del GP del Bahrain per la F1, ...

(Il quotidiano gazzetta.it ha riportato che:) Sport in tv oggi, mercoledì 12 marzo: la Champions League, il ciclismo e il tennis - La programmazione dello sport in tv e in streaming di oggi, mercoledì 12 marzo 2025, è ricca di avvenimenti da non perdere, a cominciare dagli ottavi di finale di Champions League dopo le ...