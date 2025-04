Anteprima24.it - Cacciano pronta a farsi travolgere dal sound di Granatino

Tempo di lettura: < 1 minutoPronto aun’intera piazza con la sua energia, il suoe un ritmo che è assolutamente riconoscibile.Ivanè il nome annunciato per la festa della Madonna delle Grazie adi Cautano. L’appuntamento col cantante casertano è fissato per il 5 di luglio in piazza Principessa di Piemonte per una serata all’insegna della musica e del divertimento, attraverso le note di uno dei cantanti più riconosciuti all’interno del panorama partenopeo.Grandi collaborazioni, da Clementino ai Club Dogo,mette insieme il rap e l’R&B, dance e pop rock senza trascurare i classici napoletani. L’esplosione dopo la partecipazione a The Voice of Italy e da lì è cominciato un percorso fatto di successi.Cautano accogliee l’attesa per questo concerto è già alle stelle.