Sab Group Rubicone in Volley sfida Montorio al Vomano per confermare il primato

Group Rubicone in Volley oggi cercherà conferme nella trasferta di Montorio al Vomano. I gialloblù nell'ultimo turno hanno infatti liquidato 3-0 i marchigiani portandosi a -1 dalla vetta del girone E. "La vittoria contro Osimo – commenta coach Stefano Mascetti – è stata chiara, limpida e sotto la luce del sole. Noi siamo così e i ragazzi lo stanno dimostrando di volta in volta. Sicuramente Osimo è un'ottima squadra che ha fatto della continuità il suo punto di forza, con giocatori di grande qualità. Però nel nostro cammino stagionale abbiamo incontrato anche squadre con atleti altrettanto importanti che, per nostra fortuna, non hanno fatto benissimo a inizio campionato, come Forlì e San Marino, squadre fisicamente e tecnicamente molto forti".

