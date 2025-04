Scuola invia dati PEI di un alunno con handicap ad una famiglia omonima si è trattato di un errore Ecco cosa ha detto il Garante per la Privacy

Con segnalazione presentata all'Autorità, una signora ha lamentato che una Scuola avrebbe inviato in più occasioni, al proprio indirizzo e-mail i "Programmi educativi individualizzati" riguardanti i ragazzi con disabilità (PEI) riferiti a taluni alunni della Scuola, pur non avendo con l'Istituto alcun tipo di rapporto o collaborazione. Tali e-mail recherebbero in chiaro gli indirizzi e-mail dei destinatari, compreso quello della segnalante e i nominativi degli alunni interessati. La segnalante ha, inoltre, rappresentato che l'Istituto avrebbe fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata, rappresentando che l'invio della predetta documentazione era dovuto ad un caso di omonimia con una docente.

