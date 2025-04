Fivizzanese in cerca di vittoria decisiva contro Pontremoli per la Prima Categoria

Fivizzanese chiede tre punti per la matematica, al contrario se la Medicea si fermerà in casa contro il Pontremoli (pareggio o sconfitta), lì sotto a due punti c’è la Carrarese Giovani che dalle 15,30 cercherà di maneggiare le resistenze dell’Atletico Carrara per centrare il doppio grande colpo, quello di vincere in contemporanea Coppa e campionato. Per la contabilità del cuore, invece, l’Atletico Carrara alla ricerca del massimo della posta in palio non si fa illusioni, ma, conoscendo bene le alchimie gestionali di Augusto Secchiari, i gialloblù di mister Incerti dovranno prestare massima attenzione. Ad ogni modo Prima di slacciare le scarpe e sfilarsi le divise albiceleste, la medicea deve vincere un’altra battaglia. La più lunga, viste le premesse, anche perché la notte Prima degli esami non è solo una canzone. Sport.quotidiano.net - Fivizzanese in cerca di vittoria decisiva contro Pontremoli per la Prima Categoria Leggi su Sport.quotidiano.net Lachiede tre punti per la matematica, al contrario se la Medicea si fermerà in casail(pareggio o sconfitta), lì sotto a due punti c’è la Carrarese Giovani che dalle 15,30 cercherà di maneggiare le resistenze dell’Atletico Carrara per centrare il doppio grande colpo, quello di vincere in contemporanea Coppa e campionato. Per la contabilità del cuore, invece, l’Atletico Carrara alla ridel massimo della posta in palio non si fa illusioni, ma, conoscendo bene le alchimie gestionali di Augusto Secchiari, i gialloblù di mister Incerti dovranno prestare massima attenzione. Ad ogni mododi slacciare le scarpe e sfilarsi le divise albiceleste, la medicea deve vincere un’altra battaglia. La più lunga, viste le premesse, anche perché la nottedegli esami non è solo una canzone.

