Ternana sfida Milan Futuro | formazione incerta e pochi tifosi in trasferta

formazione da decifrare, pochi tifosi al seguito e un'avversaria in ripresa che vuole la salvezza. Per i rossoverdi la sfida sul campo del Milan Futuro è un'incognita. Era prevedibile il mancato appeal per la trasferta, tenuto conto della quasi sfumata promozione diretta, della lunga distanza e dell'orario della partita (12.30). I gruppi della Curva Nord, inoltre, sui propri social fanno sapere che non saranno presenti, per protesta contro le seconde squadre in Lega Pro. Potrebbero dunque essere poco più di un centinaio i supporter delle Fere sugli spalti del "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. La Ternana si presenterà con vari interpreti diversi rispetto a domenica scorsa, senza escludere novità nel modulo per centrocampo e attacco. Ne sapremo di più da Fabio Liverani che oggi alle 12.

