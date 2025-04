Sport.quotidiano.net - Forte dei Marmi: De Gerone prepara rotazioni per l'ultima di campionato contro Lodi

L’giornata di, con il secondo posto già messo al sicuro, sarà l’occasione per Mirko Deper dare spazio a quei ragazzi che finora hanno giocato di meno, "sì farò qualche rotazione in più, concedendo minutaggio a chi in pista c’è stato di meno, ma non andiamo a fare una scampagnata. Seguirò una certa logica". Il bel Canniccia Motor Clubdeiospita il, in uno sdiretto che potrebbe ripetersi nel corso dei playoff, senza pensieri e con tanta tranquillità. "La squadra è tutta a disposizione - continua il condottiero dei rossoblù - ed in vista delle vacanze di Pasqua concedermi anche qualche giorno di riposo, poi però ci sarà da rimettersi sul pezzo perre un rush finale a cui teniamo tantissimo, perché c’è un titolo da difendere che omoreremo, come abbiamo dimostrato di fare finora, al massimo delle nostre possibilità".