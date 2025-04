Ultima giornata di Terza Categoria | Retignano sfida Salavetitia Seravezza per la promozione

promozione. Il calendario dell’Ultima giornata del campionato di Terza Categoria propone la partita in programma al “Macchiarini-Ricci“ che chiama a confronto i padroni di casa del Retignano e la capolista Salavetitia Seravezza che chiede i tre punti per assicurarsi il passaporto alla Seconda Categoria. Il Monti che ha colto l’obiettivo dei playoff con largo anticipo, cerca contro il Montagna Seravezzina i tre punti e mantenersi il secondo predellino della classifica, soprattutto in una partita che si presenta con il crisma di una semplice formalità, ma il presidente Riro Carlotti sottolinea: "Sarà pure una formalità ma riveste sempre il carattere di una partita di campionato e quindi merita tutto il rispetto specie quando si ha in compito di affrontare una squadra che ha senza alcun dubbio più stimoli di noi". Sport.quotidiano.net - Ultima giornata di Terza Categoria: Retignano sfida Salavetitia Seravezza per la promozione Leggi su Sport.quotidiano.net È il sabato delle feste, degli addii e delle conferme in area spareggi. Il calendario dell’del campionato dipropone la partita in programma al “Macchiarini-Ricci“ che chiama a confronto i padroni di casa dele la capolistache chiede i tre punti per assicurarsi il passaporto alla Seconda. Il Monti che ha colto l’obiettivo dei playoff con largo anticipo, cerca contro il Montagna Seravezzina i tre punti e mantenersi il secondo predellino della classifica, soprattutto in una partita che si presenta con il crisma di una semplice formalità, ma il presidente Riro Carlotti sottolinea: "Sarà pure una formalità ma riveste sempre il carattere di una partita di campionato e quindi merita tutto il rispetto specie quando si ha in compito di affrontare una squadra che ha senza alcun dubbio più stimoli di noi".

Potrebbe interessarti anche:

Terza Categoria / Il racconto della 25^giornata dei gironi C ed E

Il Real Sassoferrato espugna la Serra Volante e l’Urbanitas Apiro segue la scia contro il Maiolati Pianello, Valle Del Giano e Largo Europa vincono i derby contro Fabriano e Junior Jesina e prendono ...

Terza categoria : via alla ventitreesima giornata. La capolista San Felice sul campo del Ramini

La capolista sfiderà la quarta forza del campionato, rivelazione stagionale. E le inseguitrici sperano di poter approfittare di un eventuale passo falso per colmare un divario in classifica che di ...

Blumarine e Cavalli. Ma anche Etro d Armani : la moda incendia la terza giornata della MFW

Fiamme, lava e bagliori notturni si fondono con l’eleganza immortale di Re Giorgio Armani. Al suo terzo atto, la Milano Fashion Week esplode di passione e mistero. Una vibe che incendia e lascia il ...

Ultima giornata di Terza Categoria: Retignano sfida Salavetitia Seravezza per la promozione. Terza Categoria / Il programma della 26^giornata dei gironi C ed E. Le squalifiche in Seconda (gironi P-Q) e in Terza categoria di Treviso. Terza Categoria A-B-C – Match point Bernezzo con la Castellettese! Nel Girone A sfide d’alta quota in zona play off. Terza categoria, ancora una chance per il Bernezzo. Terza Categoria, girone E: in vetta vincono tutte. Campionato apertissimo. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce msn.com:) Terza Categoria: Junior Cervia travolge San Zaccaria, playoff ancora aperti - Risultati Terza Categoria Ravenna (recupero 25ª giornata). Girone A: Giovecca-Coyotes 2-0, Godo-Atlas 2-1, Junior Cervia-San Zaccaria 5-2, Lectron-Stella Azzurra 2-4, Marradese-Pol. Camerlona 0-0, ...

() Calcio, 3ª Categoria: il Tusa va in Seconda Categoria, definita la griglia playoff - Il Tusa viene promosso in Seconda Categoria, in seguito al pareggio in trasferta 1-1 contro il Furnari nella diciottesima e ultima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona ...

(L’agenzia venetogol.it ha pubblicato che:) Terza Treviso: sarà spareggio Follinese-Padernello in campo neutro - Oggi entrambe hanno vinto nell'ultima giornata di campionato ... in un'immagine di qualche mese fa. La Terza categoria di Treviso non ha ancora un vincitore. Il campionato è terminato oggi ma per ...