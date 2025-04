Siena-Follonica Gavorrano | Morosi fuori per infortunio mister Voria punta sul 4-3-1-2

Morosi (foto), a poche ore dal fischio di inizio di Siena-Follonica Gavorrano si è fermato per un problema al flessore: il terzino, questo pomeriggio, non sarà della partita, così come il lungodegente Ricchi. Masini ha preso una botta, ma è comunque a disposizione e nell’elenco dei convocati. Se mister Voria, come ha detto, si muoverà nel segno della continuità, è ipotizzabile che il sistema di gioco scelto per affrontare i maremmani, sia quello del suo predecessore Magrini, ovvero il 4-3-1-2. A destra della linea difensiva, senza Morosi, il ballottaggio è tra Pescicani (2005) e Hagbe (2004), con il primo favorito. La coppia centrale, davanti a Giusti, potrebbe essere quella formata da Achy e Cavallari, con Di Paola sulla corsia mancina. A centrocampo le alternative non mancano: non dovrebbero esserci dubbi sull’impiego del 2006 Suplja e anche Bianchi (che potrebbe agire sia da mezzala che da regista), visto l’ottimo momento che sta attraversando, potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Sport.quotidiano.net - Siena-Follonica Gavorrano: Morosi fuori per infortunio, mister Voria punta sul 4-3-1-2 Leggi su Sport.quotidiano.net (foto), a poche ore dal fischio di inizio disi è fermato per un problema al flessore: il terzino, questo pomeriggio, non sarà della partita, così come il lungodegente Ricchi. Masini ha preso una botta, ma è comunque a disposizione e nell’elenco dei convocati. Se, come ha detto, si muoverà nel segno della continuità, è ipotizzabile che il sistema di gioco scelto per affrontare i maremmani, sia quello del suo predecessore Magrini, ovvero il 4-3-1-2. A destra della linea difensiva, senza, il ballottaggio è tra Pescicani (2005) e Hagbe (2004), con il primo favorito. La coppia centrale, davanti a Giusti, potrebbe essere quella formata da Achy e Cavallari, con Di Paola sulla corsia mancina. A centrocampo le alternative non mancano: non dovrebbero esserci dubbi sull’impiego del 2006 Suplja e anche Bianchi (che potrebbe agire sia da mezzala che da regista), visto l’ottimo momento che sta attraversando, potrebbe trovare spazio dal primo minuto.

