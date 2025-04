Garlasco i genitori di Andrea Sempio | “Se avessimo avuto sospetti lo avremmo portato dai carabinieri”

Andrea Sempio torna indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. I genitori, Giuseppe e Daniela, lo difendono a Quarto Grado: "È sempre stato un ragazzo maturo e onesto. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua innocenza". La madre: "Temo solo che gli rovinino la vita". Leggi su Fanpage.it torna indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. I, Giuseppe e Daniela, lo difendono a Quarto Grado: "È sempre stato un ragazzo maturo e onesto. Non abbiamo maidubbi sulla sua innocenza". La madre: "Temo solo che gli rovinino la vita".

Potrebbe interessarti anche:

Garlasco - i genitori di Chiara : “Alberto Stasi stia zitto - è un assassino”. E Sempio svela altri dettagli

Dopo il prelievo di materiale biologico disposto dalla Procura di Pavia, Andrea Sempio ha accettato di parlare nuovamente davanti a una telecamera, in un’intervista a Sky Tg24. Un’occasione per ...

I genitori di Chiara Poggi si costituiscono nel procedimento contro Andrea Sempio

I genitori e il fratello di Chiara Poggi si sono costituiti "in questo nuovo procedimento" come "persone offese dal reato, nella convinzione che la precisa conoscenza di tutti i dati probatori emersi ...

Delitto di Garlasco - l'intervista esclusiva ai genitori di Andrea Sempio : "Proviamo tantissima rabbia - nostro figlio non c'entra"

La mamma Daniela Ferrari parla per la prima volta: "Ho tantissima rabbia per questa cosa che non ha alcun fondamento", il papà Giuseppe Sempio: "Mio figlio è una persona onesta. Quella mattina ...

Delitto di Garlasco, l'intervista esclusiva ai genitori di Andrea Sempio: "Proviamo tantissima rabbia, nostro figlio non c'entra". Garlasco, i genitori di Andrea Sempio: «Eravamo insieme quella mattina, se avessimo avuto sospetti lo avremmo. Garlasco, la madre di Andrea Sempio: «L'ho convinto a tenere lo scontrino per avere un alibi». Garlasco, i genitori di Andrea Sempio: "Se avessimo avuto sospetti lo avremmo portato dai carabinieri". Delitto di Garlasco, parla la madre di Andrea Sempio/ "Avvocato dei Poggi passava gli atti di. Garlasco, Andrea Sempio «sconvolto e allibito» per l'accusa di omicidio di Chiara Poggi. Cosa succederà ad Alberto Stasi. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce fanpage.it:) Garlasco, i genitori di Andrea Sempio: “Se avessimo avuto sospetti lo avremmo portato dai carabinieri” - Andrea Sempio torna indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. I genitori, Giuseppe e Daniela, lo difendono a Quarto Grado: “È sempre stato un ragazzo maturo e onesto. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Garlasco, i genitori di Andrea Sempio: «Eravamo insieme quella mattina, se avessimo avuto sospetti lo avremmo portato dai carabinieri» - «Mio figlio è sempre stato una persona pacata, bravo, sempre bravo, onesto e anche con una personalità sua, ma una personalità ...

(L’agenzia libero.it ha pubblicato che:) Il delitto di Garlasco: parlano i genitori di Andrea Sempio - A poche ore dalla decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano che concede la semilibertà ad Alberto Stasi, Quarto Grado intervista in esclusiva i ...