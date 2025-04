Trentaquattresima giornata basket Eurolega 2024 25 | Bologna chiude con onore impresa sfiorata a Barcellona

Trentaquattresima ed ultima giornata basket Eurolega 2024/25, i felsinei spaventano il Barcellona sfiorando la vittoria, salvo poi arrendersi ai blaugrana per 91-87.Trentaquattresima giornata basket Eurolega 2024/205: Barcellona-VIRTUS Bologna 91-87Non basta una super Virtus per evitare la venticinquesima sconfitta in campo continentale. Nel primo quarto i blaugrana partono subito a mille chiudendolo in vantaggio per 23-16. Le cose non cambiano nel secondo quarto, in quanto il divario resta uguale: 45-38 per i padroni di casa.Al rientro sul parquet, Shenghelia prova a scuotere Bologna, presentandosi all’ultimo quarto a sei lunghezze di svantaggio. Holiday e di nuovo Shenghelia spingono i suoi fino al sorpasso, ma nel finale Parker non sbaglia un canestro conducendo il Barcellona alla vittoria che vale un posto nei playoff. Sport.periodicodaily.com - Trentaquattresima giornata basket Eurolega 2024/25: Bologna chiude con onore, impresa sfiorata a Barcellona Leggi su Sport.periodicodaily.com La Virtus saluta dignitosamente la competizione continentale, nonostante la venticinquesima sconfitta. Nellaed ultima/25, i felsinei spaventano ilsfiorando la vittoria, salvo poi arrendersi ai blaugrana per 91-87./205:-VIRTUS91-87Non basta una super Virtus per evitare la venticinquesima sconfitta in campo continentale. Nel primo quarto i blaugrana partono subito a millendolo in vantaggio per 23-16. Le cose non cambiano nel secondo quarto, in quanto il divario resta uguale: 45-38 per i padroni di casa.Al rientro sul parquet, Shenghelia prova a scuotere, presentandosi all’ultimo quarto a sei lunghezze di svantaggio. Holiday e di nuovo Shenghelia spingono i suoi fino al sorpasso, ma nel finale Parker non sbaglia un canestro conducendo ilalla vittoria che vale un posto nei playoff.

