«Benjamin Netanyahu non parli di antisemitismo e vada in galera»

Netanyah non dovrebbe parlare dia proposito del mandato d’arresto dell’Aia. Dovrebbe andare in carcere. Anche perché su di lui pende un’accusa di corruzione. Sono le opinioni dello scrittore Assaf Gavron e dello storico Benny Morris, entrambi di nazionalità israeliana, lo dicono in due diverse interviste a Repubblica e a La Stampa. «Troppo comodo perrespingere il mandato di arresto accusando il tribunale dell’Aia di. Quel giudice non si è svegliato pensando ‘odio gli ebrei e voglio arrestare il loro premier’», dice Gavron.La maggioranza degli israeliani“Appartengo alla maggioranza di israeliani che non vogliono piùcome primo ministro. Credo che faccia soltanto dei danni, non solo ai palestinesi, ma anche al nostro Paese. Ed è colpa sua se noi israeliani oggi veniamo visti in gran parte del mondo come una forza crudele.