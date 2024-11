Andy Murray è il nuovo coach di Novak Djokovic

Leggi su Sportface.it

è ildi. Il tennista scozzese, che si è ritirato da pochissimo, ha deciso di tornare immediatamente in pista e ha del clamoroso il suoruolo, visto che allenerà Nole in off season e anche agli Australian Open, con la collaborazione che presumibilmente sarà destinata a proseguire anche per il resto del 2025. I due, va ricordato, sono coetanei, ma il serbo è ancora fisicamente in grado di giocare e di sperare di vincere altri Slam, e per questo si avvalerà del supporto dell’altro ex numero 1 del ranking, falcidiato negli ultimi anni di carriera da gravi infortuni.è ildiSportFace.