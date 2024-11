Acerbi infortunio non si tratta di ricaduta | ecco come sta

Leggi su Ilnerazzurro.it

Brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi a Verona. Durante il primo tempo al Bentegodi, poco prima delle reti di Joaquin Correa e Marcus Thuram,ha accusato un problema muscolare.Dopo aver tentato di restare in campo per qualche minuto, il difensore nerazzurro è stato costretto a chiedere il cambio, con De Vrij a prendere il suo posto.: è contrattura ai flessoriSecondo quanto comunicato dal club,è stato sostituito a causa di una contrattura ai flessori della coscia destra, diversa da quella interessata dal precedente.Il difensore era tornato in campo di recente, nella gara contro il Napoli a San Siro, terminata 1-1, dopo un lungo periodo di stop. Quasi certamente out per la gara contro il Lipsia. Domani si sottoporrà ad esami per capire l’entità.