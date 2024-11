Sport.quotidiano.net - 4 Torri, serve l’effetto trasferta. Lontano da casa è un’altra musica. Fortunati vuole subito una reazione

La 4Volley torna – per fortuna – a giocareda Ferrara, dove finora ha sempre vinto. A differenza di quanto accaduto nel palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, finora letteralmente stregato per Morelli e compagni. Oggi alle 20,30 a Povegliano (provincia di Treviso) i granata faranno visita al Gsp Carnio, che ha due punti in meno rispetto alla squadra dima ha centrato lo stesso numero di vittorie e sconfitte (tre). Come già accennato, le trasferte stanno diventando l’ancora di salvezza della 4Volley, che sul proprio campo non è ancora riuscita a ottenere una vittoria (solo 2 punti in tre uscite): dopo la prima agevole vittoria all’esordio in campionato a Padova contro il fanalino di coda Valsugana, i granata hanno vinto a Monselice (seconda forza del girone) e a Gorizia.