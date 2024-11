Gaeta.it - Winelivery espande la propria rete di wine bar con nuove aperture a Palermo e Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, il noto servizio di consegna a domicilio di vini e bevande, in 30 minuti, annuncia un’importante espansione con l’apertura di due nuoviBar & Enoteca a. Questi nuovi spazi si affiancano agli attuali 11 punti vendita già operativi in diverse città italiane, consolidando ulteriormente la presenza del brand nel panorama del retail nazionale.nuovi spazi e consolidamento dellaIl recente lancio deiBar & Enoteca, avvenuto il 24 ottobre ae il 2 novembre aEur, costituisce un passo significativo nel piano di sviluppo dell’azienda. L’apertura di questi bar si inserisce in una strategia ben definita che mira a raggiungere oltre 70 punti vendita aperti al pubblico entro il 2027. Questo piano dimostra l’impegno diverso una crescita sostenibile e la volontà di offrire ai consumatori esperienze sempre più raffinate.