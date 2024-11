Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne, FdI chiede la mappa dei servizi per le vittime

Fratelli d’Italia depositerà una mozione in Consiglio Comunale a Medicina, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro ledel prossimo 25 novembre, Così la consigliera Caterina Cerri: "Prendendo atto delle varie iniziative che da tempo sono state assunte per la lotta allacontro le, domandiamo all’Amministrazione di fornire una ricognizione degli strumenti preventivi e non (CAV, Case Rifugio et similia .) a disposizione sul territorio per avere un quadro chiaro ed univoco di talie del loro radicamento nel Comune e nelle immediate vicinanze, rendendo poi la relativa pubblicità alla collettività nelle forme che verranno ritenute migliori affinché lee chiunque ne abbia necessità siano correttamente indirizzati.