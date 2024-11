Inter-news.it - Verona-Inter, chance dal primo minuto per Asllani. È una grande occasione

Kristjan, molto probabilmente, sarà titolare nella partita di sabato pomeriggio al Bentegodi contro l’Hellas. Altradalper il centrocampista albanese. PRESENTE – Dopo prestazioni ottime con la Nazionale albanese, Kristjanavrà ladi mettersi in mostra anche con la maglia dell’nella delicata trasferta contro l’Hellasal Bentegodi. Il centrocampista albanese, dopo le buone apparizioni dello scorso anno, nella stagione attuale si è ritrovato ancora più chiuso dai big e dall’arrivo di Piotr Zielinski a parametro zero. Il centrocampista polacco ha rubato anche lo spazio dicome dimostra la formazione di Inzaghi messa in campo contro la Juventus.vede. Il centrocampista albanese dal– Nella stagione attuale il gioiellino ex Empoli è sceso in campo in sole sei partite nelle sedici giocate.