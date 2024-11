Un gennaio frenetico ad Anfield | le superstar dell’attacco che sono nella lista dei desideri del Liverpool di Arne Slot

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Mentre molti adpotrebbero essere rimasti con il cuore spezzato durante l’estate dopo l’addio di Jurgen Klopp, ilha intrapreso un’ascesa sensazionale sotto la guida del nuovo tecnico.Anche se l’ex allenatore del Feyenoord potrebbe essere ufficialmente entrato in carica solo pochi mesi fa, i Reds si stanno chiaramente godendo la vita sotto la guida di.Al ritorno dalla sosta per le nazionali di novembre con un margine di cinque punti in testa alla classifica, molti hanno indicato ilcome un vero contendente al titolo in questa stagione.Mentre alcuni potrebbero essere rimasti delusi durante la finestra di mercato estiva poiché il nazionale italiano Federico Chiesa era il loro unico arrivo permanente, è stato suggerito chesarà sostenuto questa volta.