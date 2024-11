Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, quale pace con Trump presidente Usa? Perdite territoriali, zona smilitarizzata e futura sicurezza di Kiev: i nodi in fondo alla guerra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In campagna elettorale Donaldha più volte ripetuto: “Farò finire lainin 24 ore”. Non ha però mai detto come. Una serie di dichiarazioni – sue, del suo vice JD Vance, di suoi collaboratori – lasciano comunque pochi dubbi su quanto avverrà nei prossimi mesi. L’sarà costretta al tavolo dei negoziati. Lesinora subite daverranno sancite. Il tema vero, su cui al momento permangono molti dubbi, è quanto avverrà dopo l’accordo sulla fine della.Oltre ad affermare di essere in grado di far finire lavelocemente,ha più volte criticato l’enorme aiuto militare, finanziario, umanitario offerto dall’amministrazione Biden all’– 108 miliardi dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022. Il futuroha anche definito Volodymyr Zelensky “il più grande venditore di tutti i tempi”, proprio per la sua capacità di ottenere aiuti sempre più consistenti da parte di Washington.