Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità gli eventi che avranno un effetto sulla trasporto pubblico la viabilità cittadina per il fine settimana si comincia domani domani pomeriggio corteo tra piramide viale Aventino Porta Capena via di San Gregorio via Labicana via Merulana e Piazza Vittorio Il corteo di domani è in programma a partire dalle ore 14 saranno possibile chiusurae deviazioni bus aggiornamenti sumobilita.it sempre domani pomeriggio dalle 18 è previsto un corteo anche in zona San Lorenzo da via dei Frentani a piazzale Aldo Moro Domenica invece la mattina dalle 7 gara podistica alla Garbatella previste chiusure allungo le strade del quartiere e la deviazione delle linee di bus 701 716 e 792 ancora domenica ma la sera dalle 20:45 allo stadio Olimpico Lazio Bologna per la serie A di calcio il trasporto pubblico stadio è sumobilita.