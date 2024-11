Ilfattoquotidiano.it - Sorteggio Nations League, ai quarti l’eterna Italia-Germania: una sfida mai banale, un crocevia per Spalletti verso i Mondiali 2026

E quindi idici riserveranno il 20 e il 23 marzo 2025 (andata in casa, Roma, Napoli o Torino probabili sedi, ritorno in trasferta)epica, che rappresenta un capitolo della storia universale del calcio, sublimata dal famoso 4-3 per gli azzurri nella semifinale mondiale dello stadio Azteca di Città del Messico, il 17 giugno 1970. Gli altripartoriti dall’urna di Nyon sono Olanda-Spagna, Croazia-Francia e Danimarca-Portogallo. Se gliani supereranno l’ostacolo tedesco, in semifinale incontreranno la vincente di Danimarca-Portogallo. Completano il tabellone gli spareggi A/B promozione/retrocessione Turchia-Ungheria, Ucraina-Belgio, Austria-Serbia, Grecia-Scozia: chi vince sale in Lega A, chi perde scende o resta in B. Stessa storia per gli spareggi B/C Kosovo-Islanda, Bulgaria-Irlanda, Armenia-Georgia, Slovacchia-Slovenia e per quelli C/D Gibilterra-Lettonia, Malta-Lussemburgo.