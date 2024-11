Tvzap.it - Sinner e Berrettini, scoppia la polemica nonostante la finale: il motivo

Leggi su Tvzap.it

L’Italia ha raggiunto la semiin Coppa Davis vincendo in rimonta contro l’Argentina a Malaga: Jannikha raddrizzato il tiro dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti e poi ha stupito tutti in doppio con Matteo. I due schierati un po’ a sorpresa al posto di Bolelli e Vavassori, hanno preso a tratti a pallate la coppia formata da Molteni e Gonzalez. Jannik nell’intervista post gara ha elogiato il suo collega-amico, con il quale ha un feeling speciale. Ma non sono mancate le polemiche.Leggi anche: Jannik, i clamorosi gesti della fidanzata mentre lui vinceLeggi anche: Jannik, nuovi rumors sulla relazione con Anna: prima la lite e poi il maloreLa coppia d’oroSabato ci sarà la sfida in semicontro l’Australia, il doppio giocato daha scaldato i cuori degli italiani: i due in campo hanno mostrato empatia, amicizia e hanno soprattutto giocato ad un alto livello.