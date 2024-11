Gaeta.it - Roma ospita il prestigioso Oscar del Turismo: oltre 300 candidature a confronto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’delsi prepara a premiare le eccellenze del settore italiano, un ambito cruciale per l’economia nazionale. Con300e 45 nomination suddivise in 15 categorie, il premio si appresta a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che operano nel. La cerimonia di consegna si svolgerà il 10 dicembre prossimo presso il The St Regis di, un evento che promette di celebrare il talento e l’impegno di professionisti, aziende e istituzioni che contribuiscono alla crescita del Pil italiano, che deve aluna fetta significativa particolarmente apprezzabile.La visione di Mhr e il significato dell’delL’delrappresenta il culmine del lavoro svolto da Mhr, l’ideatore del premio, che punta a riconoscere i protagonisti di un settore fondamentale per l’Italia.