Agi.it - Proteggere chi denuncia. Ecco 'SiciliaSfruttaZero', la campagna contro il caporalato

AGI - Adnan Siddique, Mohamed Mouna: sono tanti i migranti nelle campagne siciliane che, come il sindacalista pachistano e il bracciante marocchino uccisi, non sono disposti a tollerare lo sfruttamento del; ma chi, e dunque emerge alla luce dal buco nero dello sfruttamento, finisce per sparire nel nulla, reso "invisibile" da uno Stato che non lo protegge e, anzi, spesso gli fa recapitare un decreto di espulsione. "E' un meccanismo perverso", ha spiegato Giuseppe Bucalo, dell'associazione Penelope, presentando la' piattaforma messa in piedi "per la prima volta" da un cartello di associazioni (oltre a Penelope, anche Arci, Coordinamento solidarietà sociale Ets, e Senza Rete), sindacati (Flai Cgil), Centro Studi Pio La Torre, Legacoop Sicilia, rete Fattorie Sociali Sicilia per una lotta alche tenga conto delle condizioni di vita reali di chi fa un passo verso la legalità e la libertà dallo sfruttamento.