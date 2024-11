Prime nevicate al Nord Italia | paesaggi imbiancati in Valle d’Aosta Piemonte e Lombardia – I video

Leggi su Open.online

La prima neve imbianca idel. La prevista perturbazione sulla Penisola ha portato, infatti, ad alcunesulle Alpi e nelle regioni settentrionali, anche a bassa a quota. Durante la notte è comparsa la prima neve dell’anno ad Aosta, circa 30 centimetri, mentre 80 sono previsti tra il Monte Bianco e il Gran San Bernardo (mezzo metro a La Thuile e Courmayeur). Fiocchi pure a Torino, con Piazza San Carlo sotto la neve, e in Valsusa dove la precipitazione ha creato disagi in autostrada.anche a Varese e dintorni, e a Como, in. Nonché al Parco del Ticino. Archiviata la lunga coda dell’estate, l’si prepara ai primi mesi di freddo che consentiranno, inoltre, l’apertura anticipata di alcune piste da sci già da sabato, anche se bisognerà attendere ancora una settimana per l’apertura dei comprensori delle Alpi, che torneranno ad essere operativi il 30 novembre.