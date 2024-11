Unlimitednews.it - Nuova Aceman, il parcheggio diventa un gioco da ragazzi

ROMA (ITALPRESS) –, il nuovo crossover 100% elettrico di Mini si distingue per le sue dimensioni esterne compatte senza sacrificare lo spazio interno. A metà tra la versione Cooper e laCountryman, Minicon i sui 4,7 metri offre 5 comodi posti e un bagaglio con capacità di 300 litri che può arrivare fino a 1.005. Al momento del lancio sul mercato sarà disponibile in due versioni, laE con un motore elettrico da 184 cavalli e un’accelerazione da a 0 a 100 in 7 secondi e 9. La velocità massima è di 160 km/h; mentre la batteria da 42,5 kWh le consente un’autonomia di 310 chilometri. LaSE, invece, ha una potenza di 218 cavalli con una coppia di 330 Nm, un’accelerazione da 0 a 100 in 7?1 e una velocità massima di 170 km/h. L’autonomia, con la batteria da 54,2 kWh è di 406 chilometri.